O Barcelona precisou mostrar poder de reação para sustentar a ponta do Campeonato Espanhol. Na manhã deste domingo, no Camp Nou, a equipe catalã saiu perdendo por dois gols de diferença logo nos primeiros minutos, mas impôs um ritmo avassalador na etapa final para vencer o Villarreal por 3 a 2, em duelo válido pela 13ª rodada. Os gols foram marcados pelas crias da base Fermín López e Gerard Martin, além de um gol contra de Badenes. Buchanan e Oluwaseyi fizeram para o visitante.

O Barça chega a 36 pontos e segue isolado na liderança do Campeonato Espanhol. Contando este jogo, a equipe soma quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Villarreal, que permanece com 15 pontos na nona colocação, amarga sua segunda derrota na mesma sequência de cinco partidas.

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, 25, pela Champions League: o Barcelona visita o Sabah, enquanto o Villarreal encara o Slavia Praga fora de casa. Pelo Campeonato Espanhol, no domingo, 29, o líder joga contra o Deportivo La Coruña, e o Villarreal visita o Celta de Vigo.

Villareal começa bem e Yamal perde pênalti

A postura agressiva do Villarreal surpreendeu os donos da casa logo nos instantes iniciais. Aos 5 minutos, Fermín López errou um passe na entrada da área, entregando a bola para Tajon Buchanan, que fuzilou no canto esquerdo para abrir o placar. Apenas dois minutos depois, aos sete, Tani Oluwaseyi recebeu nas costas da defesa após passe de Alberto Moleiro, invadiu a área e bateu cruzado no alto, ampliando a vantagem visitante.

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O Barcelona tentou responder e teve a chance de descontar aos 23 minutos, quando Oluwaseyi cometeu pênalti em Lamine Yamal. O próprio Yamal foi para a cobrança, mas tirou demais e a bola beijou a trave esquerda do goleiro Gulácsi.

Barcelona faz dez minutos fulminantes

Com 70% de posse de bola e 29 finalizações totais na partida, o domínio territorial do Barcelona se transformou em gols na volta do intervalo. Aos 57 minutos, Raphinha cobrou escanteio curto para Pedri, que alçou na área para Gerard Martín se antecipar à marcação e testar no canto esquerdo, diminuindo o prejuízo. A pressão continuou e, aos 61, Yamal cruzou rasteiro da direita para Fermín López, que bateu de primeira para empatar, redimindo-se da falha no primeiro gol.

A virada veio aos 67 minutos: Yamal acionou Eric García, que cruzou da direita; na tentativa de cortar no primeiro pau, o zagueiro Pau Navarro mandou contra o próprio gol. O goleiro Gulácsi ainda evitou um placar mais elástico, terminando o jogo com sete defesas. Nos acréscimos, aos 93 minutos, Pau Navarro recebeu cartão vermelho direto e deixou o Villarreal com um a menos.