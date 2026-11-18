O Barcelona acertou a extensão de contrato do lateral Xavi Espart até 30 de junho de 2030. Revelado nas categorias de base de La Masia, o jovem de 19 anos tem a assinatura formal prevista para a próxima sexta-feira, 20, com as presenças do presidente Joan Laporta e do diretor esportivo Deco, segundo o jornal Marca.

No clube catalão desde 2015, Espart estreou na equipe principal em março de 2026 e tornou-se opção frequente no elenco de Hansi Flick. Destro e com versatilidade para atuar nas duas laterais ou como volante, o jogador acumulou nove partidas na temporada europeia, somando dois gols e duas assistências.

Atualmente, Espart está afastado dos gramados por conta de uma lesão. No clássico diante do Real Madrid, realizado no dia 25 de outubro, o lateral sofreu uma contusão no tornozelo direito.

Duelo contra o Flamengo na base

Antes de se firmar no time profissional, o jovem enfrentou o Flamengo na decisão do Mundial de Clubes Sub-20, em agosto de 2025. Na ocasião, o camisa 12 deu assistência para Jan Virgili marcar o primeiro gol espanhol no confronto. Com o novo vínculo, a diretoria blaugrana protege o atleta diante do assédio do mercado internacional.