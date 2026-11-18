O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira, 18, a renovação de contrato do meia-atacante Arda Güler. O novo vínculo do atleta turco de 21 anos com a equipe espanhola foi estendido até 30 de junho de 2032, garantindo a sua permanência por mais tempo após um início de ciclo consistente. Logo após a confirmação oficial por parte do clube, o atleta utilizou as redes sociais para comentar o acerto.

“Quando vesti pela primeira vez a camisa do Real Madrid, sabia que entrava para fazer parte de uma história imensa. Hoje sinto o mesmo orgulho e a mesma felicidade, mas com uma responsabilidade ainda maior. Seguir os passos de lendas que têm escrito o seu nome na história do futebol, no maior clube do mundo, é uma grande honra para mim. O meu sonho é vestir esta camisa durante muitos anos, ganhar juntos novos títulos e, algum dia, deixar a minha própria marca nesta história única”, iniciou Arda Güler.

“Quero agradecer a todos os que têm estado sempre ao meu lado desde o meu primeiro dia: em especial ao nosso presidente, Florentino Pérez, à minha família, aos meus companheiros e a todo o staff e os treinadores com quem tenho trabalhado. E o agradecimento mais especial, para os madridistas de todo o mundo, que sempre nos têm dado um apoio infinito. Vamos por muitos mais dias bonitos juntos”, finalizou.

Trajetória e consolidação no futebol espanhol

Contratado em julho de 2023 junto ao Fenerbahçe, da Turquia, Güler superou problemas físicos no início de sua passagem para conquistar espaço no elenco principal. Desde então, o meia anotou 22 gols e 32 assistências em 126 jogos pelo Real Madrid. Além das marcas individuais, o atleta conquistou cinco títulos: Supercopa da Espanha (2023/24), LaLiga (2023/24), Champions League (2023/24), Supercopa da Uefa (2024/25) e Copa Intercontinental (2024/25).