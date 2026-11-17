A Segunda Seção da Audiência Provincial de Astúrias, na Espanha, condenou um torcedor a 11 meses de prisão por crime de ódio contra o atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid. No episódio, o réu proferiu insultos e reproduziu gestos e ruídos imitando macacos. O caso ocorreu no Estádio Carlos Tartiere em agosto de 2025, durante duelo válido pelo Campeonato Espanhol contra o Real Oviedo.

O magistrado estabeleceu também o pagamento de uma multa e diversas inabilitações do réu para o exercício de cargos públicos. Em nota, o Real Madrid explica que a suspensão da pena ficou condicionada à proibição do réu de frequentar estádios que tenham competições oficiais durante dois anos.

A condenação resultou de ação conjunta movida pela gestão de LaLiga ao lado do clube merengue, atuando como acusação particular. As entidades apresentaram um laudo pericial detalhado de leitura labial para comprovar a autoria dos ataques verbais.

O veredito soma-se às sentenças já proferidas por episódios racistas contra atletas do Real Madrid em Mestalla, Son Moix, Vallecas e José Zorrilla. O clube madrilenho declarou formalmente que seguirá acionando as esferas legais cabíveis para combater atitudes discriminatórias e erradicar o racismo dos estádios e do futebol.

Confira a nota do Real Madrid

“O Real Madrid CF anuncia que a Segunda Secção do Tribunal Provincial das Astúrias proferiu hoje uma sentença condenatória contra o responsável pelos insultos racistas dirigidos ao nosso jogador Kylian Mbappé durante o jogo entre o Real Oviedo e o Real Madrid, a 24 de agosto de 2025, no estádio Carlos Tartiere.

O réu foi condenado por crime de ódio e sentenciado a onze meses de prisão, diversas inabilitações para o exercício de cargos públicos e uma multa. A pena de prisão foi suspensa sob a condição de que ele se abstenha de frequentar partidas oficiais de futebol por dois anos.

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Esta sentença soma-se às condenações criminais já proferidas por insultos racistas contra jogadores do Real Madrid nos estádios Mestalla, Son Moix, Vallecas e José Zorrilla.

O Real Madrid, que atuou como promotor privado neste caso e continua a fazê-lo em outros casos semelhantes, reafirma seu compromisso de combater o racismo e erradicar qualquer comportamento racista no futebol e no esporte.”