Concentrado com a seleção portuguesa para a disputa da Liga das Nações, o meio-campista Bernardo Silva avaliou seus primeiros meses no Real Madrid. Em declarações veiculadas pelo jornal AS, o atleta admitiu que o início da sua trajetória exige paciência devido à concorrência no elenco comandado por José Mourinho.

Com seis partidas como titular em 12 rodadas do Campeonato Espanhol nesta temporada, o jogador pontuou que a administração de minutos é um desafio para a comissão técnica diante de um grupo de 27 atletas de alto nível.

“É sempre difícil. Todos queremos jogar, todos queremos ser úteis. Na minha carreira, estou acostumado a ser útil, a participar. Quando eu não participo, é obviamente difícil. Apenas 11 podem jogar ao mesmo tempo. É um trabalho difícil para a comissão técnica escolher entre um time tão talentoso”, afirmou.

O jogador também abordou sua adaptação a funções mais recuadas no setor de meio-campo. Ele tem atuado como elemento de transição entre os setores defensivo e ofensivo para dar equilíbrio à formação do clube espanhol.

“O que posso garantir é que eu sempre darei meu melhor e sempre estarei disposto a tentar melhorar e ajudar o time no que for necessário, seja em cinco, dez, 30 ou 90 minutos. Claro que quero participar e ser útil”, acrescentou.

Esse ajuste tático ocorre em conjunto com um novo momento importante em sua carreira internacional, na qual passou a exercer o papel de capitão na seleção portuguesa após a despedida definitiva de Cristiano Ronaldo do time nacional.

Portugal enfrentará a Dinamarca neste sábado, 14, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações.