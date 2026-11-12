Com 12 rodadas disputadas, tudo indica que a temporada 2026/27 da LaLiga EA Sports será tão competitiva quanto as anteriores. Enquanto três candidatos ao título disputam a liderança, tanto a busca por vaga nas competições continentais quanto a luta contra a queda prometem ser decididas nos detalhes. A 12ª rodada foi marcada por resultados importantes e evidenciou o equilíbrio da competição: apenas dois mandantes garantiram os três pontos em seus domínios.

Uma briga tripla pela taça

O Barcelona lidera a tabela, seguido de perto por Real Madrid e Atlético de Madrid — que estão a apenas três e cinco pontos dos atuais campeões, respectivamente —, mesmo com o início expressivo da equipe catalã. O time blaugrana venceu 11 das 12 partidas disputadas até o momento, sendo derrotado apenas no recente El Clásico diante de sua torcida.

Embora o elenco de Hansi Flick registre uma média de quatro gols por jogo, a equipe merengue conquistou uma vitória disputada por 2 a 1 em pleno Spotify Camp Nou. Sob o comando de José Mourinho, o Real Madrid sofreu apenas duas derrotas no campeonato — fora de casa contra Real Betis e Atlético de Madrid.

Liderados por Kylian Mbappé, os madridistas ganharam força na disputa direta após a vitória na Catalunha no final de outubro e já somam oito triunfos consecutivos considerando todas as competições.

O Atlético de Madrid, por sua vez, chegava ao confronto direto de domingo contra o Barça como a equipe em melhor momento na liga. Os colchoneros começaram bem ao abrir o placar, mas desperdiçaram oportunidades claras de ampliar e viram o rival virar o placar com dois gols de Fermín López. O revés interrompeu a sequência de sete vitórias seguidas do time de Diego Simeone na competição, mas a equipe já demonstrou ter condições de brigar pelo troféu até o fim.

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A corrida pela classificação europeia

Com expectativa de disputas até a última jornada, a busca por vagas nos torneios europeus volta a ser um dos grandes atrativos da temporada. Com oito vitórias nas primeiras 12 rodadas, o Real Betis consolidou seu lugar no G4, acompanhado pela Real Sociedad logo atrás, na quinta posição. Da sexta colocação (Sevilla) ao 16º lugar (Osasuna), a distância é de apenas seis pontos.

Os andaluzes buscam retornar às competições da Uefa, mas enfrentam a pressão de Athletic Bilbao e Villarreal. Ao mesmo tempo, os recém-promovidos Deportivo e Real Racing Club se mantêm na metade de cima da classificação. Celta e Getafe ainda buscam maior consistência enquanto dividem suas atenções entre múltiplos torneios, mas ambos seguem na disputa por uma vaga continental na reta final em maio.

A batalha contra o rebaixamento

Geralmente decidida nas rodadas finais do torneio, a luta contra o rebaixamento reserva possíveis reviravoltas até o encerramento da competição. Apenas seis pontos separam o oitavo colocado, Villarreal, do penúltimo colocado, Valencia — cenário no qual uma sequência de vitórias pode levar um clube à primeira metade, enquanto uma série negativa pode colocá-lo direto no Z3.

Ainda em busca do primeiro triunfo na elite, o Málaga ocupa a lanterna. A zona de rebaixamento tem ainda o Elche no 18º posto, a apenas um ponto do Levante. O Deportivo Alavés aparece apenas três pontos acima da zona de rebaixamento, enquanto Espanyol, Rayo Vallecano, Getafe e Osasuna têm apenas dois pontos de vantagem.

Com quase um terço do campeonato concluído, o cenário da tabela indica a possibilidade de mudanças até a fase decisiva, mantendo a expectativa de uma disputa acirrada entre os clubes da LaLiga EA Sports.