O zagueiro do Barcelona, Pau Cubarsí, foi anunciado como o vencedor do prêmio Golden Boy 2026, concedido pelo jornal italiano Tuttosport ao melhor jogador sub-21 da Europa. O defensor de 19 anos junta-se à seleta lista de premiados de uma honraria que consolidou o forte domínio de atletas da LaLiga nos últimos anos.

Com o triunfo de Cubarsí, cinco das últimas seis edições do Golden Boy foram erguidas por jogadores de clubes da elite espanhola. O zagueiro barcelonista trilha o mesmo caminho de Pedri (2021), Gavi (2022), Jude Bellingham (2023) e Lamine Yamal (2024), ressaltando ainda mais o protagonismo de LaLiga em uma das premiações individuais de maior prestígio do futebol europeu.

A representatividade se faz visível em todo o histórico da honraria. Dos 24 atletas condecorados com o Golden Boy desde a criação do prêmio em 2003, 14 jogaram em LaLiga em algum momento de suas trajetórias profissionais, o que equivale a 58,3% do total de ganhadores. Desses, nove ergueram o troféu vestindo a camisa de clubes de LaLiga — lista que reúne nomes como Leo Messi, Sergio Agüero, Isco Alarcón e João Félix, e que passa a contar com Pau Cubarsí.

Paralelamente, o Barcelona amplia a sua condição de clube mais vitorioso da história do Golden Boy, alcançando cinco troféus com seus talentos: Leo Messi (2005), Pedri (2021), Gavi (2022), Lamine Yamal (2024) e Pau Cubarsí (2026).

O defensor catalão também se transformou no sexto espanhol a receber a premiação, seguindo os passos de Cesc Fàbregas (2006), Isco Alarcón (2012), Pedri (2021), Gavi (2022) e Lamine Yamal (2024).

Da estreia em LaLiga ao topo da Europa entre os jovens

A distinção consolida um período de conquistas de peso para o zagueiro do Barcelona, coroado com o título da LaLiga EA Sports pelo time catalão e o troféu da Copa do Mundo com a seleção da Espanha, edição em que também foi eleito o melhor jogador jovem da competição.

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Formado em La Masia após chegar ao Barcelona vindo do Girona em 2018, Cubarsí fez sua estreia no time profissional em janeiro de 2024, sob o comando de Xavi Hernández. Pouco tempo depois, ganhou sua primeira chance como titular na LaLiga EA Sports diante do Real Betis. Desde então, assumiu um papel cada vez mais central no Barcelona, firmando-se na equipe principal e emergindo como um dos jovens defensores mais brilhantes do continente europeu.

A escolha de Cubarsí como o Golden Boy 2026 mantém a escrita hegemônica de LaLiga na premiação internacional, que nas últimas temporadas consagrou tanto joias formadas nas categorias de base do futebol espanhol quanto promessas contratadas por seus clubes.

O Golden Boy, votado por jornalistas dos principais veículos esportivos da Europa em parceria com o portal de estatísticas alemão Transfermarkt, será entregue oficialmente no dia 14 de dezembro durante cerimônia em Turim, na Itália.