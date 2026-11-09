O zagueiro espanhol Pau Cubarsí, do Barcelona, foi anunciado nesta segunda-feira, 9, como o vencedor do prêmio Golden Boy da temporada 2026. A tradicional honraria, organizada pelo jornal italiano Tuttosport, elege anualmente o melhor jogador com menos de 21 anos em atividade no futebol europeu.
Na disputa pela premiação, o defensor catalão superou uma lista de finalistas que contava com a presença de três atacantes brasileiros: Endrick, Estêvão e Rayan. A escolha do vencedor foi definida a partir de uma votação realizada por um colégio eleitoral composto por 50 jornalistas esportivos, representando 27 países do continente europeu.
A conquista do troféu coroa um ano de consolidação para Cubarsí no cenário internacional. Além de se firmar no sistema defensivo do Barcelona, o jovem zagueiro foi peça fundamental no título da seleção espanhola na Copa do Mundo, atuando como titular na campanha e sendo eleito, pela Fifa, o Melhor Jogador Jovem do torneio mundial.
O resultado também reafirma a hegemonia recente das categorias de base do Barcelona na premiação europeia. Com o triunfo do zagueiro, o clube catalão faturou o seu quarto prêmio Golden Boy nas últimas seis edições, somando-se às conquistas dos meio-campistas Pedri e Gavi e do atacante Lamine Yamal.
Os finalistas do Golden Boyem 2026
Cubarsí (Barcelona)
Endrick (Real Madrid)
Estêvão (Chelsea)
Rayan (Bournemouth)
Kostoulas (Brighton)
Mora (Roma)
Gadou (Borussia Dortmund)
Mastantuono (Fiorentina)
Espart (Barcelona)
Diomande (Real Madrid)
Zaire-Emery (PSG)
Bernal (Barcelona)
Bouaddi (Manchester City)
Vuskovic (Brighton)
Froholdt (Porto)
Hato (Chelsea)
Lewis-Skelly (Arsenal)
Karl (Bayern de Munique)
Kroupi (Bournemouth)
Prestianni (Benfica)
Karetsas (Borussia Dortmund)
El Mala (Colônia)
Alajbegovic (Juventus)
Martín (Real Sociedad)
Jeltsch (Stuttgart)
Todos os vencedores da premiação
2026: Cubarsí (Barcelona)
2025: Doué (PSG)
2024: Yamal (Barcelona)
2023: Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid)
2022: Gavi (Barcelona)
2021: Pedri (Barcelona)
2020: Haaland (Borussia Dortmund)
2019: João Félix (Benfica/Atlético de Madri)
2018: De Ligt (Ajax)
2017: Mbappé (Monaco/PSG)
2016: Renato Sanches (Benfica/Bayern)
2015: Martial (Monaco/Manchester United)
2014: Sterling (Liverpool)
2013: Pogba (Juventus)
2012: Isco (Málaga)
2011: Gotze (Borussia Dortmund)
2010: Balotelli (Inter de Milão/Manchester City)
2009: Alexandre Pato (Milan)
2008: Anderson (Manchester United)
2007: Agüero (Atlético de Madri)
2006: Fábregas (Arsenal)
2005: Messi (Barcelona)
2004: Rooney (Everton/Manchester United)
2003: Van der Vaart (Ajax)