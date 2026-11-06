A LaLiga EA Sports terá um confronto de gala neste fim de semana, com o Atlético de Madrid recebendo o Barcelona às 17h (de Brasília) deste domingo, 8.

Não se trata apenas do embate entre o vice-líder e o líder da competição, separados por apenas dois pontos na tabela, mas também de uma partida que reúne nada menos que 14 campeões da Copa do Mundo somando os dois elencos.

Considerando os elencos da temporada 2026/27, este é o duelo do futebol de clubes com o maior número de campeões mundiais em campo.

O Barcelona conta com oito jogadores em seu plantel que já ergueram o troféu mais cobiçado do futebol de seleções — o maior número entre todos os clubes do planeta no momento —, enquanto o Atlético de Madrid possui seis campeões mundiais, ocupando a segunda posição global nesse quesito.

Todos os campeões mundiais do Barça conquistaram o título neste ano com a Espanha: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Rodri, Dani Olmo e Lamine Yamal. Pelo lado do Atlético de Madrid, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente e Álex Baena também foram campeões com La Roja, enquanto Cristian Romero e Julián Álvarez levantaram a taça em 2022 com a Argentina. Em outras palavras, talento de nível mundial estará presente em cada setor do campo.

Duelos de classe mundial

Vários campeões do mundo se enfrentarão diretamente nas mesmas faixas do gramado, proporcionando duelos individuais fascinantes. Alejandro Grimaldo, que vem tendo um excelente início de trajetória no Atlético de Madrid após sua transferência do Bayer Leverkusen, terá a dura missão de tentar conter o ponta-direita do Barcelona, Lamine Yamal.

Tão interessante quanto será acompanhar a missão de Álex Baena de superar defensores blaugranas como Eric García e Pau Cubarsí para vazar o goleiro Joan García, já acostumado a encarar as finalizações venenosas do atleta colchonero nos treinos da Espanha. Da mesma forma, Julián Álvarez espera marcar pelo segundo jogo seguido em casa pela liga, mas terá de passar pela zaga espanhola que realizou um trabalho impecável contra ele na final da Copa do Mundo de 2026.

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No meio-campo, Pedri e Rodri devem começar como titulares e tentarão ditar o ritmo da partida como costumam fazer, cientes de que companheiros de seleção podem aparecer no setor a qualquer momento para tentar desarmá-los. A promessa é de um espetáculo eletrizante.

Barcelona busca revanche da última temporada

Embora o Barça tenha vencido os dois confrontos pela LaLiga EA Sports na temporada passada — no caminho rumo ao bicampeonato consecutivo da liga —, os comandados de Diego Simeone eliminaram o clube catalão de duas copas. Uma goleada por 4 a 0 no Metropolitano foi suficiente para despachar o Barça na Copa del Rey, ainda que os azulgranas tenham vencido o jogo de volta por 3 a 0.

Depois, reencontraram-se na Champions League: o triunfo do Atleti por 2 a 0 no Spotify Camp Nou foi seguido por uma vitória do Barcelona por 2 a 1 em Madri, garantindo a classificação dos colchoneros por 3 a 2 no placar agregado.

Atualmente, as duas equipes ocupam o topo da tabela da LaLiga EA Sports, e o Atlético de Madrid chega embalado por sete vitórias consecutivas no campeonato. Empurrado pela sua torcida, o time madrilenho dará tudo em campo para tentar derrotar a equipe de Hansi Flick e assumir a liderança isolada da competição.