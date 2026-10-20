Julián Alvarez marcou o seu primeiro gol nesta temporada europeia no empate por 1 a 1 entre Stuttgart e Atlético de Madrid pela terceira rodada da Liga dos Campeões nesta terça-feira, 20, na MHP Arena, na Alemanha.

Os donos da casa saíram na frente, mas a equipe espanhola buscou a igualdade logo no começo do segundo tempo e conseguiu segurar o placar mesmo atuando com um jogador a menos em boa parte da etapa final.

Julián Alvarez desencanta

Atuando diante de sua torcida e posicionado no esquema 4-2-3-1 pelo técnico Sebastian Hoeneb, o Stuttgart ditou o ritmo inicial. A equipe alemã terminou a partida com 54% de posse de bola e um volume ofensivo superior, registrando 17 finalizações totais contra 10 do adversário, além de nove escanteios a favor. A vantagem nos números se refletiu no placar aos 36, quando Jamie Leweling marcou o gol que colocou o Stuttgart na frente antes do intervalo.

Para o segundo tempo, o técnico Diego Simeone promoveu a entrada de Ademola Lookman no lugar de Jonathan David. A alteração surtiu efeito imediato: aos dois minutos, Lookman deu a assistência para Julián Álvarez empatar.

O atacante argentino foi um dos destaques do Atlético na última temporada, mas irritou tanto a torcida quanto o clube ao tentar forçar uma transferência ao Barcelona. Ele não havia marcado nos seus sete primeiros jogos desta campanha.

O cenário da partida mudou aos 19 minutos, quando Morten Hjulmand recebeu cartão vermelho direto, deixando o Atlético de Madrid com dez em campo. A partir daí, os visitantes precisaram se defender, vendo o goleiro Jan Oblak trabalhar com quatro defesas ao longo do confronto, enquanto Dennis Seimen fez duas intervenções do outro lado.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Stuttgart chegou a sete pontos e manteve sua invencibilidade na competição europeia, agora com duas vitórias e um empate. Já o Atlético de Madrid passa a somar quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota no torneio.

As duas equipes voltam suas atenções para os campeonatos nacionais. O Stuttgart entra em campo na sexta-feira, 23, contra o Borussia Mönchengladbach, pelo Campeonato Alemão. O Atlético de Madrid joga no sábado, 24, diante do Deportivo La Coruña, pelo Campeonato Espanhol.