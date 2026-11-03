O Galatasaray venceu o Stuttgart por 2 a 0 nesta terça-feira, 03, no Rams Park, em Istambul, em partida válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões de 2026/27. O grande nome do confronto foi Aleksey Batrakov, que balançou as redes duas vezes nos minutos iniciais e definiu o placar para os donos da casa.

Postado no esquema 4-2-3-1 pelo técnico Okan Buruk, o Galatasaray construiu sua vantagem rapidamente. Aos 12 minutos do primeiro tempo, Batrakov abriu o placar, e apenas três minutos depois, o mesmo Batrakov ampliou, desta vez aproveitando a assistência de Davinson Sánchez. O Stuttgart, alinhado no 3-4-1-2 por Sebastian Hoeneb, teve dificuldades no início e viu Atakan Karazor receber cartão amarelo logo aos dois minutos, sendo substituído por Yanik Spalt aos 18.

Com 13 finalizações ao longo da partida, o Stuttgart tentou reagir na etapa final. Os visitantes acertaram o alvo cinco vezes, exigindo cinco defesas do goleiro Ugurcan Çakır. Aos 30 minutos, a equipe alemã chegou a balançar as redes, mas teve o gol anulado. O Galatasaray, que controlou 52% da posse de bola e teve quatro finalizações certas, segurou o resultado até o fim.

Com o resultado, o Galatasaray chega a seis pontos em quatro jogos na competição. Já o Stuttgart, que era o sexto colocado, permanece com sete pontos, sofrendo sua primeira derrota nesta edição da Champions League.

O Galatasaray volta a campo no sábado, 07, para enfrentar o Amed, pelo Campeonato Turco. O Stuttgart joga no mesmo dia contra o Werder Bremen pelo Campeonato Alemão.