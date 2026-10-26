O Galatasaray venceu o clássico contra o Fenerbahçe por 2 a 1 nesta segunda-feira, 26, no RAMS Park, em Istambul, graças a dois gols do atacante Victor Osimhen. O resultado, válido pela nona rodada do Campeonato Turco, manteve o Galatasaray isolado na liderança, dois pontos à frente do Amed.
O time da casa controlou as principais ações ofensivas desde os minutos iniciais e terminou o duelo com 62% de posse de bola. Também venceu nas finalizações, com 23, sendo oito no alvo, contra apenas quatro do Fenerbahçe.
Osimhen abriu o placar aos 29 minutos da primeira etapa ao invadir a grande área e finalizar sem chances de defesa para o goleiro Ederson. Pouco antes do intervalo, aos 44, o nigeriano aproveitou o rebote para cabecear firme e ampliar a vantagem.
No segundo tempo, o Fenerbahçe buscou equilibrar as ações e diminuiu o placar aos 17 minutos, com um arremate acrobático de İrfan Can Kahveci. Apesar da pressão dos visitantes nos minutos finais, a defesa do time mandante sustentou o resultado até o encerramento do clássico.
O Fenerbahçe, em quinto lugar com 16 pontos, a seis da liderança, volta a campo para enfrentar o Göztepe no próximo sábado, 31. O próximo jogo do Galatasaray será um dia antes, contra o Konyaspor.