A comissão disciplinar da Federação Turca de Futebol (TFF) oficializou nesta terça-feira, 20, a suspensão por 45 dias de 147 dirigentes e ex-dirigentes de clubes por infração às normas relativas a apostas esportivas.

As sanções foram deliberadas pelo Conselho Disciplinar do Futebol Profissional (PFDK) após a conclusão das análises individuais dos 448 cartolas que haviam sido preventivamente afastados e encaminhados à apuração.

Entre os nomes punidos com o afastamento de todas as funções administrativas no futebol está Ertuğrul Doğan, atual presidente do Trabzonspor, clube que disputa a divisão de elite (Süper Lig), além de Ahmet Dal, presidente do Erzurumspor FK.

Do lado oposto, a entidade decidiu arquivar o processo sem aplicação de penalidades para outros 301 investigados por falta de elementos comprobatórios suficientes que justificassem a sanção disciplinar.

O desfecho anunciado decorre de um processo investigativo instaurado pela TFF que monitorou a conduta de gestores das duas principais divisões do futebol turco ao longo dos últimos cinco anos. A apuração identificou a abertura e a manutenção de contas ativas em plataformas de jogos de azar por parte dos dirigentes durante o período de exercício de seus mandatos institucionais.

As medidas reforçam a política de tolerância zero adotada pela entidade nacional para coibir conflitos de interesse e preservar a integridade do esporte. A varredura nas estruturas do futebol turco intensificou-se após escândalos recentes na modalidade, desdobramento que já havia culminado na aplicação de suspensões e punições a 149 árbitros e mais de mil atletas profissionais em fases anteriores das investigações.