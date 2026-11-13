A Austrália impôs seu ritmo desde o início e venceu o Catar por 3 a 0 nesta sexta-feira, 13, no Jassim Bin Hamad Stadium, em Doha. Em partida amistosa, a equipe visitante resolveu o confronto ainda no primeiro tempo, aproveitando o volume ofensivo para construir o placar sem sofrer sustos na defesa.

Três gols antes do intervalo

Atuando no esquema 5-4-1, a Austrália abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo, com McGree. Mantendo a maior posse de bola (54% no total da partida) e o controle das ações, os visitantes ampliaram aos 32 minutos, quando Yengi marcou após assistência de Metcalfe.

Oito minutos depois, aos 40, Metcalfe voltou a atuar como garçom e deu o passe para Irankunda anotar o terceiro gol australiano, fechando a conta antes do fim da etapa inicial.

Controle estatístico e substituições

O cenário estatístico refletiu o domínio australiano ao longo dos 90 minutos. Enquanto os visitantes finalizaram 13 vezes, sendo sete no alvo, o Catar, armado em um 4-3-3, terminou o jogo com apenas duas finalizações, nenhuma na direção do gol defendido por Patrick Beach. Exigido, o goleiro catari Mahmud Abunada terminou a partida com quatro defesas.

O segundo tempo não teve alteração no placar e foi marcado por um grande número de substituições de ambos os lados, além da distribuição de cartões amarelos. O Catar recebeu duas advertências (Madibo e um jogador não informado), enquanto a Austrália levou um cartão amarelo, com Adams.

As duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira, 17, dando sequência aos amistosos. O Catar enfrenta a Coreia do Sul, enquanto a Austrália joga contra a Jordânia.