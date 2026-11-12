David Sousa vem construindo uma temporada de destaque com a camisa do Casa Pia. Em 11 partidas disputadas, o zagueiro brasileiro tem apresentado números expressivos na Liga Portuguesa e aparece entre os principais jogadores da competição em diferentes fundamentos defensivos, disputando posições de destaque com atletas de alguns dos principais clubes do futebol português.

De acordo com dados atualizados do Sofascore, David lidera o ranking de duelos aéreos ganhos da Liga Portuguesa, com 45. O defensor também aparece na quinta colocação em interceptações, com 21, e em disputas de bola vencidas, com 79. Os números reforçam a eficiência do brasileiro nos duelos e sua participação na recuperação da posse de bola.

O bom desempenho também se reflete nos números específicos do Casa Pia. Entre os jogadores do elenco, David lidera as estatísticas de interceptações por partida, com média de 1,91, e cortes por jogo, com 7,18. O brasileiro também aparece na segunda colocação em passes certos por partida, com média de 35,55, além de ocupar o terceiro lugar em desarmes, com 2,0 por jogo, e a quarta posição em bolas longas certas, com 3,09.

Os números reforçam a importância do defensor tanto na proteção da área quanto na construção das jogadas da equipe. A liderança em duelos aéreos na competição, somada ao protagonismo em diferentes indicadores internos do Casa Pia, evidencia a regularidade do brasileiro ao longo da temporada.

Aos 25 anos, David Sousa busca dar continuidade à boa fase no futebol português, mantendo a regularidade e contribuindo para o desempenho coletivo do Casa Pia. O destaque estatístico na competição evidencia a evolução do brasileiro e sua presença entre os nomes de destaque da posição nesta temporada.