O ex-jogador e ídolo do Bayern de Munique, Lothar Matthäus, criticou abertamente as recentes declarações de Uli Hoeness, presidente de honra do clube, sobre a condição de saúde e a situação contratual de Jamal Musiala.

Em crônica publicada pela filial alemã da emissora Sky Sport, o campeão mundial reprovou a exposição do jovem atleta por parte do dirigente e apontou que o clube deveria focar em outras prioridades.

A polêmica teve início após Hoeness expor a situação clínica do jogador de 23 anos e sugerir uma reestruturação em seu contrato. O dirigente alegou que o meia-atacante possui um dos maiores salários do elenco e não consegue entregar o retorno esportivo esperado no momento.

Para Matthäus, a postura de expor o atleta publicamente foi inadequada: “Se outra pessoa tivesse feito essas declarações, Hoeness provavelmente seria o primeiro a se revoltar. Não acredito que o Bayern esteja feliz com isso, porque o clube tem outras questões neste momento”, escreveu o ex-capitão da seleção alemã.

Em defesa do cumprimento do vínculo atual, Matthäus argumentou que a diretoria bávara aceitou os termos e deve arcar com os riscos inerentes ao futebol. Para ilustrar a oscilação de custo-benefício no esporte, o ex-jogador utilizou o francês Michael Olise como exemplo.

Contratado em julho de 2024 por cerca de R$ 308 milhões, Olise entrega desempenho acima do esperado e hoje possui valor de mercado superior a R$ 1 bilhão. “Se Musiala ganha demais porque não está disponível no momento, então Olise ou outros jogadores do Bayern que estão superando as expectativas recebem menos do que deveriam”, pontuou.

Considerado um dos principais nomes da nova geração do futebol europeu, Musiala enfrenta o momento mais delicado de sua carreira. O histórico clínico recente do atleta teve início com uma grave lesão no tornozelo esquerdo sofrida durante o Mundial de Clubes, em uma dividida com o goleiro Donnarumma, do PSG, que o afastou dos gramados por cerca de seis meses.

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Após um retorno gradual considerado positivo, o quadro se agravou durante a atual pré-temporada, quando o jogador perdeu a consciência em duas ocasiões. Submetido a exames neurológicos, Musiala foi diagnosticado com crise de ausência. Em decorrência do tratamento, o meia-atacante teve sua minutagem drasticamente reduzida, participando de apenas quatro partidas na atual temporada e anotando dois gols.