A abertura da 22ª rodada do Campeonato Alemão promete um confronto de alta intensidade nesta sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. O Borussia Dortmund recebe o Mainz no icônico Signal Iduna Park, às 16h30 (horário de Brasília). O duelo coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos na tabela, mas que compartilham uma fase recente positiva, transformando o jogo em um teste crucial tanto para as pretensões de título dos donos da casa quanto para a luta contra o rebaixamento dos visitantes.

Expectativas para o confronto

Na 22ª rodada, a situação de ambas as equipes intensifica a importância da partida. O Borussia Dortmund, na vice-liderança, sabe que qualquer tropeço em casa pode significar uma distância maior para o líder Bayern de Munique, tornando a vitória fundamental para se manter na acirrada disputa pelo título. A imprensa alemã e os torcedores esperam que a equipe assuma o controle do jogo desde o início, aproveitando o apoio da torcida para pressionar o adversário. Por outro lado, o Mainz, embora em 14º, chega com a moral elevada por sua sequência de bons resultados, que o tirou das últimas posições. Para os visitantes, pontuar no Signal Iduna Park é visto como um grande passo para se consolidar fora da zona de rebaixamento.

A força da Muralha Amarela

O Borussia Dortmund entra em campo embalado por uma sequência consistente. Ocupando a 2ª colocação na tabela com 48 pontos, a equipe aurinegra soma quatro vitórias nos últimos cinco jogos, demonstrando um futebol ofensivo. Com uma campanha sólida de 14 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota, o time sabe que não pode desperdiçar pontos em casa se quiser manter a pressão sobre o líder e assumir a ponta da competição. A atmosfera do estádio será, mais uma vez, o 12º jogador para empurrar o time rumo a mais um triunfo.

Visitante em ascensão

Do outro lado, o Mainz chega para o confronto tentando contrariar as estatísticas da temporada. Apesar de ocupar a 14ª posição com 21 pontos, perigosamente perto da zona de risco, o time vive seu melhor momento no campeonato. A equipe vem de três vitórias consecutivas, sendo a última um 2 a 0 sobre o Augsburg, um sinal claro de reação e organização tática. Com 5 vitórias, 6 empates e 10 derrotas no total, o Mainz sabe que pontuar contra um dos candidatos ao título fora de casa seria um feito gigantesco para consolidar sua recuperação e ganhar fôlego na luta pela permanência na elite.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance desta partida decisiva, as opções de transmissão são variadas. O jogo terá cobertura completa pelo canal fechado . No streaming, o , detentor dos direitos de todos os jogos da Bundesliga, também exibe o confronto. Além disso, a confirmou a transmissão deste jogo de abertura da rodada, ampliando o acesso ao público.