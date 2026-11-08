O Hoffenheim venceu o Schalke 04 por 2 a 1 na tarde deste domingo, 8, na PreZero Arena, em Sinsheim, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27. Construindo o resultado ainda na etapa inicial, os donos da casa garantiram os três pontos e impuseram mais um tropeço aos visitantes, que amargam uma sequência negativa na competição.

Vantagem construída cedo

Atuando no esquema 4-2-2-2 sob o comando do técnico Ilzer, o Hoffenheim precisou de pouco tempo para abrir o placar. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Fisnik Asllani balançou as redes e colocou os mandantes em vantagem.

O próprio Asllani voltou a ser decisivo aos 26 minutos, desta vez atuando como garçom ao dar a assistência para Tim Lemperle marcar o segundo gol da equipe, definindo o placar da primeira etapa.

Volume sem empate

O Schalke 04, escalado por Muslić em um 5-3-2, terminou a partida com ligeira vantagem na posse de bola (51%) e um volume ofensivo maior, registrando 23 finalizações totais contra 15 do Hoffenheim. No entanto, a equipe visitante teve dificuldades para converter as chances. No início do segundo tempo, aos 52 minutos, o goleiro titular Loris Karius foi substituído por Kevin Müller.

A rede só voltou a balançar na reta final do confronto. Aos 70 minutos, Junior Chukwubuike Adamu entrou no lugar de Satoshi Tanaka. Aos 81 minutos, o substituto marcou o gol do Schalke 04, descontando o marcador, mas a reação parou por aí.

A partida terminou com dois cartões amarelos para os visitantes, aplicados a Hwang Hee-Chan e Adil Aouchiche.

Situação na tabela e próximos jogos

Com este resultado, o Hoffenheim chega a 12 pontos e ocupa a 9ª colocação na tabela, somando, com este jogo, três vitórias nos últimos cinco compromissos pelo campeonato. Já o Schalke 04 permanece com 6 pontos, na 17ª posição, acumulando quatro derrotas e um empate em sua sequência mais recente de cinco partidas na competição.

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O Hoffenheim volta a campo no próximo no dia 21, contra o Eintracht Frankfurt, pelo Campeonato Alemão. No dia 26, a equipe recebe o Sturm Graz pela Uefa Europa League. O Schalke 04 também joga no dia 21, quando enfrenta o Stuttgart, também pelo Campeonato Alemão.