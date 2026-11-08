O Freiburg confirmou o favoritismo e venceu o Union Berlin por 2 a 0 neste domingo, 8, no estádio Europa-Park, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Alemão. Com controle total das ações desde o apito inicial, os donos da casa construíram o resultado no segundo tempo, garantindo mais três pontos fundamentais na briga pelas primeiras posições da tabela.
Domínio absoluto e placar inaugurado
A superioridade do Freiburg ficou evidente nos números da partida. A equipe comandada pelo técnico Schuster, postada em um 4-2-3-1, terminou o jogo com 59% de posse de bola e 19 finalizações, contra apenas quatro do adversário. O Union Berlin, do técnico Lustrinelli, não conseguiu acertar o alvo nenhuma vez, deixando o goleiro Backhaus sem defesas a fazer.
Apesar do volume de jogo, o placar só foi aberto aos dez minutos da etapa final. Após a arbitragem anular um gol do Freiburg no mesmo minuto, o volante Rani Khedira, do Union Berlin, acabou marcando contra o próprio patrimônio, colocando os mandantes em vantagem.
Vantagem ampliada e pênalti desperdiçado
Com a vantagem no marcador, o Freiburg encontrou mais espaços. Aos 22 minutos do segundo tempo, Yuito Suzuki recebeu assistência de Derry Lionel Scherhant e balançou as redes, ampliando para 2 a 0.
O time da casa continuou pressionando e exigiu bastante do goleiro Rønnow, que terminou a partida com sete defesas realizadas. Aos 39 minutos, a equipe mandante teve a chance de transformar a vitória em goleada com uma cobrança de pênalti, mas Vincenzo Grifo, que havia entrado no lugar de Scherhant minutos antes, desperdiçou a oportunidade.
Cenário na tabela e próximos passos
O resultado reflete o momento distinto das duas equipes na competição. Contando este jogo, o Freiburg soma três vitórias nos últimos cinco compromissos e chega aos 19 pontos, ocupando a terceira colocação do Campeonato Alemão. Já o Union Berlin estaciona nos sete pontos e amarga o 16º lugar, acumulando agora uma vitória, três empates e uma derrota no recorte recente.
O Freiburg volta a campo no dia 21, quando visita o Elversberg pelo torneio nacional. No mesmo dia, o Union Berlin tenta a recuperação em casa diante do RB Leipzig.