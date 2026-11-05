O Freiburg foi até a Turquia nesta quinta-feira, 05, e garantiu uma vitória importante pela terceira rodada da Conference League. Atuando no Papara Park, a equipe alemã superou o Trabzonspor por 1 a 0, com gol marcado ainda no primeiro tempo. O resultado quebrou o aproveitamento perfeito dos donos da casa na competição e levou os visitantes a seis pontos.

A partida começou com o Trabzonspor buscando impor seu ritmo em casa, terminando o jogo com 63% de posse de bola. No entanto, foi o Freiburg quem demonstrou maior objetividade. Logo aos 14 minutos da etapa inicial, Lukas Kübler balançou as redes para os visitantes. Mesmo com menos tempo com a bola no pé, a equipe alemã foi mais perigosa: finalizou 12 vezes no total, exigindo que o goleiro André Onana fizesse quatro defesas para evitar um placar mais elástico. Do outro lado, o Trabzonspor arriscou 10 chutes, mas apenas um foi na direção do gol, parando em uma defesa do titular Mio Backhaus.

No segundo tempo, o Trabzonspor, que atuava no esquema 4-3-3, tentou alterar o panorama promovendo as entradas de Ozan Tufan e Benjamin Bouchouari. O Freiburg, postado no 4-4-2, conseguiu segurar a vantagem. A postura mais combativa do time alemão refletiu-se nos cartões: após não ser advertido no primeiro tempo, o Freiburg recebeu três amarelos na etapa final.

Com o revés, o Trabzonspor permanece com seis pontos em três jogos disputados, agora empatado com o Freiburg. O Trabzonspor volta a campo pela Conference League na quinta-feira, 26, quando visita o CSKA Sofia. O Freiburg, por sua vez, vira a chave para o Campeonato Alemão e recebe o Union Berlin no próximo domingo, 08.