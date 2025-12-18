Neste sábado, 20, a bola rola na Volkswagen Arena para um confronto equilibrado pela 15ª rodada do Campeonato Alemão. O Wolfsburg recebe o Freiburg às 11h30 (de Brasília), em um duelo de equipes que buscam consolidar suas posições na tabela antes da pausa de inverno. Separados por apenas dois pontos, o jogo promete ser decisivo para as pretensões de ambos no meio da tabela.

Situação no campeonato e expectativas

O confronto na Volkswagen Arena coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos e com objetivos claros para a sequência da temporada.

O Wolfsburg, atualmente na 13ª posição, busca a terceira vitória consecutiva para se afastar de vez da parte de baixo da tabela e começar a sonhar com posições mais altas. A equipe não tem chances de rebaixamento nesta rodada, mas um resultado positivo é crucial para a tranquilidade antes da pausa de inverno.

Por outro lado, o Freiburg, em 9º lugar, quer os três pontos para se aproximar da zona de classificação para as competições europeias. Uma vitória pode colocar o time na briga direta por uma vaga na Liga Europa ou na Liga Conferência.

Wolfsburg busca manter a ascensão

O time da casa entra em campo ocupando a 13ª colocação na tabela, somando 15 pontos até o momento. A campanha do Wolfsburg tem sido de altos e baixos, com 4 vitórias, 3 empates e 7 derrotas.

No entanto, o momento recente traz esperança ao torcedor: a equipe vem de uma sequência positiva, registrando duas vitórias consecutivas nas últimas rodadas (contra Union Berlin e Borussia Mönchengladbach), após um período de instabilidade.

Jogando em seus domínios, os Lobos sabem que somar três pontos é fundamental para se afastar definitivamente da zona de perigo e começar a olhar para a metade superior da classificação. A confiança recuperada nas últimas semanas será a principal arma para superar um adversário direto na tabela.

Freiburg tenta encontrar regularidade

Do outro lado, o Freiburg chega para o confronto ocupando a 9ª posição, com 17 pontos. A equipe visitante faz uma campanha ligeiramente superior, com 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Contudo, a regularidade tem sido o maior desafio: nos últimos cinco jogos, o time alternou resultados, vindo de um empate na última rodada contra o Borussia Dortmund.

Uma vitória fora de casa seria crucial para o Freiburg saltar na tabela e se aproximar da zona de classificação para as competições europeias. A equipe aposta no equilíbrio tático para frear o ímpeto do adversário e explorar os contra-ataques na Volkswagen Arena.

Prováveis escalações e desfalques