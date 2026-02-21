O clima será de tensão absoluta e decisão no estádio Millerntor, em Hamburgo, neste domingo, 22. Em um duelo crucial pela sobrevivência na elite, o St. Pauli recebe o Werder Bremen pela 23ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola às 13h30 (de Brasília) em um autêntico “jogo de seis pontos” na luta contra o rebaixamento.

St. Pauli busca sair do sufoco em casa

A situação do time da casa é delicada, mas a partida deste domingo oferece uma oportunidade de ouro para uma reviravolta. Ocupando a 17ª colocação na tabela, o St. Pauli soma 17 pontos, fruto de uma campanha de quatro vitórias, cinco empates e 13 derrotas. Uma vitória diante de sua torcida não apenas elevaria o moral do elenco, mas permitiria ultrapassar o próprio adversário do dia na classificação.

A forma recente da equipe, no entanto, exige atenção. Nos últimos cinco jogos pela liga, o time registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas. Vindo de um revés na rodada anterior, o clube de Hamburgo precisa transformar a atmosfera do Millerntor em um caldeirão para somar três pontos vitais na temporada 2025/26.

Werder Bremen tenta estancar a crise

Do outro lado, o cenário não é menos dramático. O Werder Bremen chega para o confronto ocupando a 16ª posição, com 19 pontos, apenas dois a mais que o rival deste domingo. A campanha de quatro vitórias, sete empates e 11 derrotas reflete as dificuldades da equipe em encontrar consistência.

O momento atual do Bremen é extremamente preocupante: a equipe não venceu nenhum dos seus últimos cinco compromissos, acumulando quatro derrotas e um empate no período. A pressão é imensa, pois um tropeço fora de casa pode significar a entrada direta na zona de rebaixamento automático e a perda de uma posição estratégica na tabela.

Onde assistir ao jogo

Este duelo decisivo pela parte baixa da tabela promete muita intensidade. Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar cada lance dessa batalha pela permanência na Bundesliga, a partida terá transmissão oficial através do aplicativo e site OneFootball, além do Canal Goat, da RedeTV! e do canal SportyNet.