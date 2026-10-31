O Freiburg mostrou a força do elenco neste sábado, 31, ao vencer o Augsburg de virada por 2 a 1, na WWK Arena, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Alemão. Após sair atrás no placar no primeiro tempo, a equipe visitante construiu a vitória na etapa final com participação direta de quatro jogadores que saíram do banco de reservas, demonstrando precisão absoluta nas poucas chances que teve na partida.
Vantagem inicial e volume dos mandantes
O Augsburg começou o confronto impondo o ritmo e conseguiu abrir o placar aos 18 minutos da etapa inicial. Michael Gregoritsch balançou as redes após receber assistência de Arijon Ibrahimovic. Os donos da casa terminaram o jogo com maior posse de bola (54%) e mais finalizações (13 contra 10), exigindo que o goleiro Backhaus, do Freiburg, trabalhasse com quatro defesas ao longo do duelo.
O primeiro tempo terminou com a vantagem mínima para a equipe comandada pelo técnico Baum.
O brilho do banco de reservas
A história do jogo mudou no segundo tempo a partir das substituições promovidas pelo técnico Schuster no Freiburg. Aos 65 minutos, Igor Matanović, que havia entrado no intervalo, marcou o gol de empate com assistência de Keisuke Goto, acionado pouco antes, aos 62 minutos.
A virada se concretizou na reta final, mantendo a mesma fórmula. Aos 85 minutos, Cyriaque Irié, que entrou aos 83, marcou o segundo gol dos visitantes. A assistência foi de Vincenzo Grifo, outro atleta acionado durante a etapa complementar.
A eficiência do Freiburg foi cirúrgica: a equipe acertou apenas duas finalizações no gol durante toda a partida, convertendo ambas. O time visitante ainda recebeu três cartões amarelos no segundo tempo (Maximilian Eggestein, Matthias Ginter e Vincenzo Grifo), enquanto o Augsburg não foi advertido.
Situação na tabela e próximos jogos
Com o resultado, o Freiburg chega a 16 pontos e assume a 3ª colocação no Campeonato Alemão, recuperando-se na competição (contando este, são duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos). Já o Augsburg, que tinha 9 pontos antes do jogo, segue com 9 na 9ª posição e amarga uma sequência negativa: contando este duelo, são três derrotas e dois empates nas últimas cinco rodadas do torneio.
O Freiburg volta a campo na próxima quinta, 5, contra o Trabzonspor, pela Uefa Conference League. O Augsburg buscará a reabilitação no próximo sábado, 7, quando visita o RB Leipzig pelo Campeonato Alemão.