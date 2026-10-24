O Augsburg empatou em 1 a 1 com o Union Berlin na manhã deste sábado, 24, na WWK Arena, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Alemão. Em um confronto marcado por duas expulsões diretas e um amplo domínio estatístico dos donos da casa, os gols saíram apenas na reta final do jogo, em um intervalo de três minutos.

O resultado mantém o Augsburg no meio da tabela, enquanto o Union Berlin segue na parte inferior da classificação.

Expulsão precoce e volume de jogo

A dinâmica da partida foi condicionada logo aos 19 minutos, quando Felix Uduokhai, do Union Berlin, recebeu cartão vermelho direto. Com um jogador a mais, o Augsburg, comandado pelo técnico Baum em um esquema 3-4-2-1, assumiu o controle absoluto das ações.

Os donos da casa terminaram o jogo com 69% de posse de bola, 596 passes trocados e impressionantes 25 finalizações totais, contra apenas seis dos visitantes. No entanto, a equipe esbarrou na defesa adversária e viu o goleiro Rønnow trabalhar, registrando quatro defesas ao longo do confronto para segurar o zero no placar durante a primeira etapa.

Igualdade numérica e gols em sequência

O cenário mudou aos 63 minutos, quando Juma Bah também foi expulso com vermelho direto, deixando o Augsburg com dez em campo e igualando as forças numéricas. Pouco depois, aos 71 minutos, os mandantes finalmente conseguiram furar o bloqueio: Fabian Rieder deu a assistência para Han-Noah Massengo abrir o placar.

A vantagem, porém, durou muito pouco. Aos 74 minutos, Janik Haberer balançou as redes para o Union Berlin, convertendo a única finalização certa da equipe visitante em toda a partida e decretando o empate.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Augsburg chega a nove pontos e ocupa a 9ª colocação. Contando este jogo, a equipe soma três empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos do campeonato, sem nenhuma vitória no período. Já o Union Berlin vai a seis pontos, na 17ª posição, com um balanço de uma vitória, dois empates e duas derrotas em sua sequência recente na competição.

As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Alemão no próximo fim de semana. No sábado, 31, o Augsburg recebe o Freiburg. No domingo, 1º, o Union Berlin joga em casa contra o Colônia.