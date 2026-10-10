O Bayern de Munique foi surpreendido logo nos primeiros segundos do confronto contra o Augsburg pela Bundesliga, na manhã deste sábado, 10. Após o pontapé inicial, a bola recuada para Manuel Neuer, o goleiro errou o domínio com os pés e entregou no pé de Robin Fellhauer, que ficou com o caminho aberto para balançar as redes.
Gol mais rápido da Bundesliga
O gol de Robin Fellhauer se tornou o mais rápido da história do Campeonato Alemão. O placar apontava apenas cinco segundos de bola rolando, mas o gol foi registrado aos oito segundos. Mesmo assim, o recorde está mantido.
Bayern briga pela liderança na Bundesliga
A falha de Neuer pode custar caro. O Bayern de Munique vai perdendo por 2 a 1 para o Augsburg e o placar mantém o time bávaro a três pontos do líder Borussia Dortmund, que empatou na rodada por 2 a 2 com o Werder Bremen e chegou a 13 pontos.