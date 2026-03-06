A 25ª rodada do Campeonato Alemão reserva um confronto decisivo neste sábado, 7 de março de 2026. O RB Leipzig recebe o Augsburg na Red Bull Arena, a partir das 11h30 (horário de Brasília). A partida coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos, mas que prometem um duelo intenso em solo alemão.

Leipzig na caça ao G4

O time da casa entra em campo pressionado pela necessidade de somar pontos para se firmar na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. Atualmente na 5ª colocação com 44 pontos, o Leipzig faz uma campanha sólida, somando 13 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. No entanto, a equipe busca maior regularidade nesta reta final de temporada.

O retrospecto recente dos Touros Vermelhos mostra oscilação, com resultados mistos nos últimos cinco jogos. Jogando diante de sua torcida, a equipe precisa impor seu ritmo para não deixar os rivais diretos se distanciarem na parte superior da tabela.

O bom momento do Augsburg

Do outro lado, o Augsburg chega para o confronto vivendo uma fase iluminada. Ocupando a 9ª posição com 31 pontos, a equipe visitante conseguiu se afastar da zona de perigo e agora sonha com voos mais altos. A campanha ganhou um novo fôlego recentemente, com quatro vitórias nos últimos cinco compromissos.

Essa sequência positiva, com apenas uma derrota no período, demonstra uma evolução tática e mental significativa. Com a permanência na elite praticamente assegurada, o time joga sem o peso da luta contra o rebaixamento e aposta em uma defesa sólida e contra-ataques para tentar surpreender um dos gigantes da competição fora de casa.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance desta partida, a transmissão está garantida através de plataformas de streaming. O jogo será exibido ao vivo pelo Star+ e também pelo aplicativo OneFootball.