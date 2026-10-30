O jovem meia-ofensivo Konstantinos Karetsas está recuperado de uma lesão ligamentar no pé e volta a ser opção no Borussia Dortmund. O atleta foi relacionado para o clássico contra o Bayern de Munique, válido pela Bundesliga neste sábado, 31, após completar treinamentos com o grupo, de acordo com a revista alemã Kicker.

O jogador de 18 anos sofreu a contusão ligamentar em meados de outubro, durante o confronto diante do Union Berlin. Na preparação final para o confronto em Munique, o grego participou de todas as etapas do último treino tático ao lado dos companheiros. Sem limitações físicas, a comissão técnica confirmou a sua reintegração.

A presença de Karetsas, como reserva ou titular, devolve velocidade e capacidade de criação ao setor de meio-campo do Dortmund para o duelo mais exigente do futebol alemão. Bayern e Dortmund estão empatados na liderança da Bundesliga.