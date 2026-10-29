Às vésperas do clássico entre o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique pela Bundesliga, o técnico Niko Kovac fez elogios públicos ao atacante Harry Kane. Em entrevista coletiva, o treinador do Borussia ressaltou a fase do camisa 9 adversário, que conquistou a Bola de Ouro na última segunda-feira, 26.

“Ele não comprou isso de graça, definitivamente não foi algo que lhe foi dado de graça, ele trabalhou duro para isso. Desde que chegou à Alemanha (em 2023), ele deu um grande salto”, iniciou Kovac, técnico do Borussia Dortmund, em entrevista coletiva.

“Ele já era um jogador de ponta na Inglaterra, mas dar mais um passo à frente nessa idade é sensacional. Isso demonstra o perigo e a qualidade de um jogador como ele”, complementou.

Estratégia para conter o artilheiro

O confronto direto na Allianz Arena acontece neste sábado, 31, e reúne duas equipes que disputam as primeiras posições da tabela do Campeonato Alemão. Diante desse cenário, Kovac alertou que a contenção do atacante não pode depender de vigilância individual, demandando disciplina do sistema defensivo.

Para frear a movimentação e a finalização de Kane, a equipe precisará apresentar compactação entre as linhas de marcação, coberturas rápidas e atenção redobrada durante os 90 minutos de jogo.

“Não vamos conseguir isso sozinhos, precisamos fazer isso juntos. São necessários 11 jogadores e só quando se tem 11 jogadores de alto nível é que se consegue algo em Munique”, afirmou Kovac.