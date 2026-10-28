O Bayern de Munique goleou o Magdeburg por 6 a 1 nesta quarta-feira, 28, na Allianz Arena, e assegurou a classificação para as oitavas de final da Copa da Alemanha. O atacante Harry Kane, recentemente coroado com o prêmio Bola de Ouro, foi preservado pela comissão técnica e permaneceu os 90 minutos no banco de reservas.
O Bayern abriu o placar aos dez minutos da primeira etapa com Michael Olise. O Magdeburg, integrante da segunda divisão do futebol alemão, respondeu rapidamente e empatou com um golaço de fora da área de Mateusz Zukowski. Antes do intervalo, a equipe de Munique retomou a liderança com gol de Ismael Saibari.
Na etapa complementar, o time bávaro impôs ritmo forte e ampliou a contagem. Olise marcou o seu segundo gol no duelo, cobrando pênalti com cavadinha. Alphonso Davies, Nathaniel Brown e David Dalber decretaram a goleada nos minutos finais, confirmando a classificação com autoridade dentro de casa.
Líder da Bundesliga no saldo de gols, o Bayern de Munique volta a campo neste sábado, 31, para enfrentar o segundo colocado Borussia Dortmund em casa.