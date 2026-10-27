O atacante Harry Kane, do Bayern de Munique e capitão da seleção inglesa, passou a ser cotado para receber a honraria de cavaleiro britânico após vencer a premiação da Bola de Ouro de 2026. A cerimônia foi realizada nesta segunda-feira, 26, no London Palladium, na Inglaterra.

A conquista encerrou um jejum de 25 anos sem vencedores ingleses no tradicional troféu concedido aos melhores futebolistas do mundo. O último atleta da Inglaterra a obter a distinção individual havia sido Michael Owen, em 2001.

Como o governo britânico reagiu à premiação

A sede do governo britânico em Downing Street elogiou formalmente o desempenho do capitão nacional. A porta-voz do primeiro-ministro Andy Burnham parabenizou o atacante e classificou a conquista como um momento extraordinário para o esporte local, exaltando a trajetória de Kane como inspiração para novos atletas.

A menção pública abriu debate na imprensa local sobre uma eventual condecoração máxima da monarquia, honraria concedida a grandes figuras esportivas do país ao longo da história.

Como funciona a concessão do título de cavaleiro

Questionada sobre a possibilidade de concessão do título formal de cavaleiro a Kane, a porta-voz do governo evitou antecipar prazos ou decisões. No Reino Unido, a atribuição do título de cavaleiro — que garante o prefixo cerimonial “Sir” — depende de trâmites formais rigorosos conduzidos por comitês independentes de honrarias, com posterior recomendação ao primeiro-ministro e validação soberana do monarca.

Atualmente, o centroavante já possui a comenda de Membro da Ordem do Império Britânico (MBE), outorgada no final de 2018 após a campanha inglesa na Copa do Mundo disputada naquele ano.