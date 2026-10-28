O atacante inglês Harry Kane recebeu uma calorosa homenagem de companheiros de equipe e torcedores na Allianz Arena. A celebração ocorreu minutos antes do confronto entre o Bayern de Munique e o Magdeburg, pela Copa da Alemanha, nesta quarta-feira, 28.

O centroavante entrou no gramado sob aplausos de pé de todo o estádio, sendo saudado nominalmente pelos companheiros durante o aquecimento. O público bávaro exibiu faixas e entoou cânticos em reverência ao jogador, que apresentou o troféu aos torcedores antes do apito inicial da partida eliminatória.

A reverência pública coroa a consagração do camisa 9, que foi oficialmente premiado com a Bola de Ouro em cerimônia de gala realizada em Londres na última segunda-feira.

A conquista individual de Kane encerra um tabu de 45 anos para o clube de Munique. O último atleta a erguer o troféu de melhor do mundo vestindo as cores bávaras havia sido o ex-atacante Karl-Heinz Rummenigge.