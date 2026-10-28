O jornalista Zdravko Reić, representante da Croácia na votação da Bola de Ouro desde 1992, detalhou os critérios que definiram suas escolhas na premiação que consagrou Harry Kane. O profissional admitiu publicamente que errou ao posicionar o atacante inglês apenas na sexta colocação em seu formulário final.

“Minha premissa é que 2026 foi o ano da Copa do Mundo. E, com base nisso, os resultados e o desempenho dos jogadores nessa Copa automaticamente definiram meu voto. Todo o resto, a Liga dos Campeões e todas as outras competições, são secundárias. É assim que eu vejo. […] Tenho que admitir agora que foi um erro e que errei ao menosprezar Kane”, afirmou Reić em entrevista ao jornal croata Večernji list.

Como ficou o top-3 do jornalista?

O pódio submetido pelo votante croata teve o volante Rodri em primeiro lugar, seguido por Erling Haaland na segunda posição e Lionel Messi como terceiro colocado. A relação divergiu do resultado oficial da premiação, que colocou Harry Kane no topo, acompanhado por Kylian Mbappé e Lamine Yamal.

“Rodri é um jogador fundamental para a seleção espanhola e foi o melhor da Copa do Mundo. Jogadores como Rodri e Modrić não são jogadores que decidem partidas com gols, são jogadores que melhoram o desempenho de todos os seus companheiros em campo”, iniciou.

“Coloquei Erling Haaland em segundo lugar porque ele obteve um ótimo resultado com a Noruega na Copa do Mundo, e sua influência no Manchester City também é muito grande. Eu queria homenagear os noruegueses, que foram o sangue novo da Copa do Mundo. Em terceiro lugar ficou Lionel Messi, porque a Argentina foi finalista da Copa do Mundo e Messi a carregou até a final”, finalizou.

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Ranking de Zdravko Reić

  1. Rodri
  2. Erling Haaland
  3. Lionel Messi
  4. Ferran Torres
  5. Kylian Mbappé
  6. Harry Kane
  7. Pau Cubarsí
  8. Vitinha
  9. Ousmane Dembélé
  10. Jude Bellingham