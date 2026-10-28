O jornalista Zdravko Reić, representante da Croácia na votação da Bola de Ouro desde 1992, detalhou os critérios que definiram suas escolhas na premiação que consagrou Harry Kane. O profissional admitiu publicamente que errou ao posicionar o atacante inglês apenas na sexta colocação em seu formulário final.

“Minha premissa é que 2026 foi o ano da Copa do Mundo. E, com base nisso, os resultados e o desempenho dos jogadores nessa Copa automaticamente definiram meu voto. Todo o resto, a Liga dos Campeões e todas as outras competições, são secundárias. É assim que eu vejo. […] Tenho que admitir agora que foi um erro e que errei ao menosprezar Kane”, afirmou Reić em entrevista ao jornal croata Večernji list.

Como ficou o top-3 do jornalista?

O pódio submetido pelo votante croata teve o volante Rodri em primeiro lugar, seguido por Erling Haaland na segunda posição e Lionel Messi como terceiro colocado. A relação divergiu do resultado oficial da premiação, que colocou Harry Kane no topo, acompanhado por Kylian Mbappé e Lamine Yamal.

“Rodri é um jogador fundamental para a seleção espanhola e foi o melhor da Copa do Mundo. Jogadores como Rodri e Modrić não são jogadores que decidem partidas com gols, são jogadores que melhoram o desempenho de todos os seus companheiros em campo”, iniciou.

“Coloquei Erling Haaland em segundo lugar porque ele obteve um ótimo resultado com a Noruega na Copa do Mundo, e sua influência no Manchester City também é muito grande. Eu queria homenagear os noruegueses, que foram o sangue novo da Copa do Mundo. Em terceiro lugar ficou Lionel Messi, porque a Argentina foi finalista da Copa do Mundo e Messi a carregou até a final”, finalizou.

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Ranking de Zdravko Reić