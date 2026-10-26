A eleição da Bola de Ouro, tradicional premiação entregue pela revista francesa France Football, segue um regulamento padronizado para definir os melhores jogadores de futebol da temporada. O processo envolve jornalistas de dezenas de nações, pontuação decrescente e pilares técnicos bem definidos.
O colégio eleitoral é composto exclusivamente por profissionais de imprensa especializados. No troféu masculino, a bancada conta com cem jornalistas, cada um representando um dos cem primeiros países posicionados no ranking da Fifa. Cada federação nacional conta com apenas um representante com direito a voto.
O narrador Cléber Machado, da Record, é o representante do Brasil na votação. O jornalista integra o júri da premiação desde 2007.
Para a Bola de Ouro feminina, o grupo votante é formado por cinquenta jornalistas dos cinquenta países mais bem colocados no ranking mundial da entidade, mantendo a regra de um jurado por território.
Como funciona a pontuação do Top 10?
A partir da lista com 30 atletas indicados previamente pela organização, cada jurado elabora um ranking pessoal apontando dez nomes em ordem de preferência. A pontuação é distribuída de forma decrescente:
- 1º colocado: 15 pontos
- 2º colocado: 12 pontos
- 3º colocado: 10 pontos
- 4º colocado: 8 pontos
- 5º colocado: 7 pontos
- 6º colocado: 5 pontos
- 7º colocado: 4 pontos
- 8º colocado: 3 pontos
- 9º colocado: 2 pontos
- 10º colocado: 1 ponto
O jogador que somar o maior número de pontos ao final da apuração é declarado vencedor da honraria.
Quais são os critérios de avaliação da France Football?
O regulamento da premiação estabelece que os votos dos jornalistas devem respeitar três critérios fundamentais, ordenados por hierarquia de importância:
- Desempenho individual e caráter decisivo: capacidade de desequilibrar partidas, atuações marcantes e consistência técnica ao longo do período analisado;
- Desempenho coletivo e títulos conquistados: conquistas de taças e campanhas expressivas com clube e seleção nacional;
- Classe e fair play: conduta ética, disciplina esportiva e respeito às regras dentro de campo.