A entrega da Bola de Ouro de 2026 para o atacante Harry Kane provocou repercussão imediata no cenário internacional. O ex-meio-campista Guti contestou abertamente a decisão dos jurados ao premiar o centroavante do Bayern de Munique, sustentando que outros atletas protagonizaram atuações superiores.

O que disse Guti sobre o resultado da premiação?

Durante participação e comentários na emissora DAZN, o espanhol ironizou a coincidência da cerimônia comemorativa ter sido sediada na capital inglesa, cidade natal do capitão da seleção inglesa, e ressaltou que a escolha não refletiu o rendimento de outros concorrentes.

“É muita coincidência que levem a Bola de Ouro do 70º aniversário para Londres e um de Londres a vença. Que coincidência, não? É uma coincidência tremenda. Lamine e Mbappé merecem mais. Basta ver a cara que Kane faz quando dizem o seu nome. Em toda a sua vida ele jamais teria imaginado ganhar a Bola de Ouro”, afirmou Guti.

Quais foram os argumentos contrários à escolha de Kane?

Na avaliação do ex-atleta, tanto Kylian Mbappé quanto Lamine Yamal reuniam argumentos mais fortes pelo impacto em suas respectivas equipes ao longo do período avaliado.

O debate também reuniu ponderações de outras figuras do futebol internacional, como o ex-meia Samir Nasri, que questionou a ausência de grandes títulos coletivos e de atuações determinantes em decisões na carreira do atacante, renovando discussões históricas sobre os critérios do troféu.