A 70ª edição da Bola de Ouro será realizada nesta segunda-feira, 26, a partir das 17h (de Brasília), no London Palladium Theatre, em Londres, na Inglaterra.

Organizada pela revista France Football em parceria com a Uefa, a solenidade ocorre pela primeira vez na capital inglesa como uma homenagem ao marco de sete décadas do prêmio e ao ex-atacante Sir Stanley Matthews, vencedor da edição inaugural em 1956.

A programação oficial do evento teve início com a divulgação gradual do ranking dos atletas posicionados entre o 30º e o 11º lugares nas categorias masculina e feminina, antecedendo a recepção dos convidados no tapete vermelho.

A entrega das honrarias no palco principal está prevista para o intervalo entre 17h e 19h, contemplando a entrega dos troféus Kopa (melhor jogador jovem), Johan Cruyff (melhores treinadores), Clube do Ano, Gerd Müller (artilheiros), Yashin (melhores goleiros) e o Prêmio Sócrates (iniciativas sociais), culminando no anúncio dos vencedores da Bola de Ouro nas modalidades feminina e masculina.

O futebol brasileiro está representado em diversas categorias da edição de 2026. Na lista de concorrentes ao prêmio principal masculino figuram o atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, o zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal.

No futebol feminino, a goleira Lorena disputa os reconhecimentos individuais da posição, enquanto o Flamengo figura entre os indicados à honraria de Clube do Ano no futebol masculino.

A edição deste ano sucede a premiação de 2025, na qual o atacante francês Ousmane Dembélé e a meio-campista espanhola Aitana Bonmatí foram coroados como os melhores jogadores do mundo.