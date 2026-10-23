A entrega da Bola de Ouro reúne os principais atletas do planeta e consagra os melhores da temporada, mas a história da premiação criada em 1956 também acumula ausências de peso. Segundo levantamento publicado pelo portal Trivela, grandes nomes do futebol mundial construíram carreiras vitoriosas sem nunca erguer a honraria individual máxima.

Entre as lendas afetadas pelo contexto cronológico está o húngaro Ferenc Puskás. O atacante viveu o auge da carreira antes do surgimento do troféu e obteve como melhor resultado a segunda colocação em 1960, defendendo o Real Madrid, clube pelo qual acumulou 242 gols em 262 partidas.

Outros atletas de destaque mundial chegaram muito perto de conquistar a honraria:

Thierry Henry : Ídolo do Arsenal e campeão mundial pela seleção francesa, o atacante ficou em segundo lugar em 2003 e em terceiro na edição de 2006.

: Ídolo do e campeão mundial pela seleção francesa, o atacante ficou em segundo lugar em 2003 e em terceiro na edição de 2006. Andrés Iniesta : Autor do gol do título da Espanha na Copa do Mundo de 2010, terminou como vice da premiação naquele mesmo ano, superado pelo companheiro Lionel Messi .

: Autor do gol do título da Espanha na de 2010, terminou como vice da premiação naquele mesmo ano, superado pelo companheiro . Paolo Maldini: Histórico defensor do Milan e da seleção italiana, alcançou a terceira colocação em 2003, refletindo a dificuldade rotineira de defensores vencerem o prêmio.

O atacante uruguaio Luis Suárez superou a marca de 500 gols oficiais na carreira e brilhou com as camisas de Liverpool e Barcelona, mas nunca integrou os três primeiros colocados devido à intensa hegemonia de Messi e Cristiano Ronaldo.

O único integrante da lista com possibilidade de mudar esse desfecho é Kylian Mbappé. Campeão mundial pela seleção francesa e contratado pelo clube merengue, o jogador segue em atividade no mais alto nível do futebol europeu e busca seu primeiro troféu individual.