O treinador do Bayern de Munique, Vincent Kompany, foi hospitalizado nesta sexta-feira, 23, após passar mal e desmaiar durante uma sessão de treinamento com a equipe reserva. O técnico belga, de 40 anos, recebeu atendimento médico imediato no centro de treinamento e permaneceu sob observação para a realização de exames detalhados na capital bávara.

Conforme comunicado pelo clube alemão em seu site oficial, o treinador passou por avaliações médicas preliminares logo após o episódio e foi encaminhado ao hospital por precaução. O quadro clínico do comandante é monitorado pela equipe médica da instituição para diagnosticar a causa exata da síncope e garantir sua plena recuperação.

O episódio ocorre poucos dias após Kompany relatar sintomas de uma infecção viral intensa. Na semana anterior, o próprio treinador reconheceu que ignorou sinais de desgaste emitidos por seu corpo para manter a rotina à beira do gramado, circunstância que já havia motivado ausências pontuais em treinos e entrevistas coletivas antes do confronto diante do Arsenal pela Champions League.

Diante do quadro de saúde, o diretor esportivo Max Eberl afirmou publicamente que o bem-estar do técnico belga é a prioridade absoluta da diretoria. Durante o período de internação e repouso de Kompany, os assistentes da comissão técnica do Bayern assumirão os trabalhos de campo e o planejamento tático do elenco principal.