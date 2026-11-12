Em viagem pela Europa, Roger Machado aproveitou a semana na Inglaterra para acompanhar a rotina de treinamentos do Tottenham, clube inglês que tem um dos centros de treinamento mais modernos do planeta, localizado na região metropolitana de Londres. Ele foi recebido por Roberto De Zerbi, treinador que assumiu o clube recentemente, e os auxiliares do italiano.

Durante os dias em que esteve no clube, Machado conseguiu acompanhar as atividades dentro de campo, além de entender o dia a dia da comissão técnica e de outros auxiliares. Com a pausa para a Data Fifa, os treinadores conseguiram aproveitar a agenda mais tranquila para conversar sobre ideias de jogo, estratégias, metodologia de trabalho e trocar experiências. Recentemente, o brasileiro também esteve em Anfield para acompanhar um jogo do Liverpool.

“Acredito que este intercâmbio de ideias é extremamente importante. É um aprendizado mútuo. Já acompanhava o trabalho do De Zerbi em outros clubes, mas ter este tipo de conversa nos ajuda a compartilhar ideias sobre táticas de jogo, situações de treinamento e entender um pouco mais sobre os motivos de cada ação dentro dos 90 minutos ou na rotina dos treinos”, comenta Roger Machado.

O Centro de Treinamento do Tottenham foi a casa da seleção brasileira durante a preparação para a Copa do Mundo de 2018. Inaugurado em 2012, o complexo conta com 15 campos de grama natural, além de hotel, academia e um ginásio de grama sintética.

“Alguns clubes da primeira divisão no Brasil contam com estruturas tão modernas quanto a do Tottenham, mas, em termos de magnitude, eles estão um passo à frente. O CT é muito grande, praticamente uma cidade, com uma integração forte entre o elenco profissional e as categorias inferiores”, completa Roger.

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O contato foi intermediado por Adaílton Martins, membro da comissão técnica de Roger Machado, que tem uma boa relação com Roberto De Zerbi devido ao vínculo criado quando ambos atuavam no futebol italiano.