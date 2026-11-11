A seleção francesa enfrenta problemas físicos em seu elenco durante a preparação para os últimos compromissos da fase de grupos da Nations League. Nesta quarta-feira, 11, o atacante Kylian Mbappé não participou das atividades com o restante do grupo e tornou-se dúvida para o confronto diante da Itália.
O jogador do Real Madrid realizou apenas trabalhos individuais, acendendo um alerta na comissão técnica comandada por Zinedine Zidane. A incerteza sobre as condições clínicas do capitão agrava o cenário da equipe, que confirmou de forma oficial o corte do volante Aurélien Tchouaméni.
O meio-campista não conseguiu finalizar o treinamento de terça, 10, devido a dores na região da virilha e, sem reunir condições de jogo, foi liberado da concentração.
Para suprir as baixas e recompor o elenco para o duelo contra os italianos, Zidane convocou pela primeira vez o meia Senny Mayulu, atleta de 19 anos que atua no Paris Saint-Germain. A jovem promessa se junta à delegação francesa na tarde desta quarta-feira.
A preparação da França para a reta decisiva do torneio europeu tem sido marcada por uma sequência de cortes por questões médicas. Antes do desligamento de Tchouaméni, a seleção já havia dispensado o zagueiro Pierre Kalulu e o atacante Marcus Thuram, também por lesões. Para essas vagas, a comissão técnica havia chamado os jovens Sael Kumbedi e Eli Junior Kroupi.