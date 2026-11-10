Emprestado pelo Botafogo ao futebol europeu, o goleiro Léo Linck vem se consolidando na equipe do Estrela Amadora. Titular absoluto da equipe, ele tem realizado defesas importantes ao longo das partidas do Campeonato Português.

Na última rodada da competição, o jogador realizou duas das cinco melhores defesas da rodada no confronto frente ao Benfica e foi destaque no canal oficial da Primeira Liga.

“É sempre bom poder entrar em campo e ajudar minha equipe, ainda mais em uma partida contra um gigante do país. Infelizmente a vitória não veio, mas entendo que fizemos uma partida bem competitiva. Agora o objetivo é retomar o caminho das vitórias”, disse.

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Aos 25 anos, é a primeira passagem de Léo Linck pelo futebol internacional. Apesar do pouco tempo presente no clube, o jogador avalia sua adaptação como positiva até aqui:

“Tem sido um grande desafio pra mim, mas tenho conseguido me adaptar bem dentro e fora de campo. Todo o elenco me recebeu bem e isso facilita esse processo no dia a dia. Quero seguir crescendo e sendo importante para o grupo durante os jogos.”

Revelado na base do Athletico Paranaense, clube em que esteve presente desde o sub-15, Léo Linck teve passagem pelo Botafogo, clube que, inclusive, detém os direitos federativos do atleta. A passagem do arqueiro no futebol europeu significa a sua primeira experiência no futebol internacional.