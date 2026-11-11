A LaLiga consolidou sua posição de destaque no cenário internacional ao se tornar a competição com o maior número de representantes na FIFPro. A seleção do ano, organizada pela Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol, conta com cinco atletas que atuam em clubes da Espanha, compondo quase metade da formação ideal.
Os escolhidos que representam o Campeonato Espanhol estão divididos entre os dois maiores clubes do país. O Barcelona emplacou o zagueiro Pau Cubarsí, o meio-campista Rodri e o atacante Lamine Yamal. Já o Real Madrid é representado pelo meia Jude Bellingham e pelo atacante Kylian Mbappé.
Entre os eleitos, Lamine Yamal alcançou um marco histórico na premiação: tornou-se o primeiro jogador a integrar o “World 11” por duas vezes antes de completar 20 anos. Enquanto o jovem atacante consolida sua presença, seu companheiro de equipe, Pau Cubarsí, faz sua estreia na prestigiada lista.
A premiação da FIFPro, organizada anualmente desde 2005, tem como principal característica ser a única honraria global definida exclusivamente pelos próprios colegas de profissão. A seleção desta temporada foi definida a partir dos votos de 19.806 jogadores profissionais espalhados por 73 países, que avaliaram o desempenho esportivo no período compreendido entre 4 de agosto de 2025 e 19 de julho de 2026.
Além do quinteto que atua em LaLiga, a equipe ideal do futebol mundial é completada pelo goleiro David Raya (Arsenal), pelos defensores Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) e Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), pelo meio-campista Vitinha (Paris Saint-Germain) e pelos atacantes Erling Haaland (Manchester City) e Lionel Messi (Inter Miami).
Confira as seleções do FIFPro World 11 de 2026
Seleção masculina
Goleiro: David Raya (Arsenal/Espanha)
Defensores: Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Marrocos) e Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/Portugal)
Meio-campistas: Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra), Rodri (Manchester City/Barcelona/Espanha) e Vitinha (Paris Saint-Germain/Portugal)
Atacantes: Erling Haaland (Manchester City/Noruega), Kylian Mbappé (Real Madrid/França), Lionel Messi (Inter Miami/Argentina) e Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
Seleção feminina
Goleira: Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
Defensoras: Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra), Alex Greenwood (Manchester City/Inglaterra), Mapi León (Barcelona/London City Lionesses/Espanha) e Irene Paredes (Barcelona/Espanha)
Meio-campistas: Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha), Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses/Espanha) e Ella Toone (Manchester United/Inglaterra)
Atacantes: Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia), Claudia Pina (Barcelona/Espanha) e Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)