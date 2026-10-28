O treinador do Bayern de Munique, Vincent Kompany, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 28, após passar cinco dias sob observação e tratamento intensivo. O profissional de 40 anos havia sido internado na última sexta-feira depois de sofrer um mal-estar durante atividades no centro de treinamento bávaro.

Diagnóstico e alívio nos bastidores do clube

Os exames clínicos identificaram que a causa do incidente foi uma meningite. A confirmação da alta médica trouxe grande tranquilidade à comissão técnica e aos jogadores antes do compromisso pela Copa da Alemanha diante do Magdeburg.

Etapas da recuperação e transição interina

Conforme detalhou a diretoria bávara, Vincent Kompany continuará em repouso domiciliar cumprindo o protocolo prescrito de medicação para recuperar a plena forma física. Enquanto a comissão médica monitora a evolução do treinador para autorizar seu retorno ao banco de reservas, o auxiliar Aaron Danks permanece no comando interino da equipe nas próximas partidas.