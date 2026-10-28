O técnico da Juventus, Luciano Spalletti, aprovou a consagração do atacante Harry Kane como vencedor da edição de 2026 da Bola de Ouro. Para o treinador italiano, a premiação entregue em Londres refletiu com fidelidade o rendimento e a qualidade técnica demonstrados pelo jogador inglês.

“Foi uma escolha lógica, dada a seriedade do jogador, a qualidade, a consistência, a efetividade, a humildade e tantas outras qualidades. Ele tem números assustadores, mesmo que nem sempre receba tanto destaque quanto alguns outros jogadores. É assim que deve ser”, afirmou Spalletti.

Regularidade no futebol europeu

Além da alta produção ofensiva, o treinador destacou a regularidade competitiva e o comportamento do capitão da seleção inglesa. Na última temporada, Kane anotou 73 gols e oito assistências. A quantidade de bolas na rede também lhe rendeu o Prêmio Gerd Muller, troféu destinado ao maior artilheiro.

Pelo Bayern, Kane conquistou três títulos: Bundesliga, Copa da Alemanha e Supercopa da Alemanha. Pela Inglaterra, o atacante conquistou o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026.