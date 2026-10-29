O diretor de futebol do Bayern de Munique, Max Eberl, revelou novos detalhes sobre os bastidores da contratação do atacante francês Michael Olise. Em entrevista concedida à revista oficial do clube alemão, a “51”, o dirigente explicou como analisou a trajetória do jogador antes de aprovar o investimento.

“Ele teve um passado complicado: passou por várias categorias de base na Inglaterra. Mas um currículo como esse não precisa, necessariamente, ser um sinal de alerta, contratempos também podem moldar um jogador”, afirmou.

Ao recordar o processo de contratação do atleta, Eberl comentou que, para obter um panorama real sobre o atacante, a direção bávara recorreu ao bom relacionamento entre Christoph Freund, diretor técnico do Bayern, e Oliver Glasner, que treinava o Crystal Palace na época.

“No caso de Michael (Olise), tivemos a vantagem de que Oliver Glasner era seu treinador no Crystal Palace na época, e nosso diretor esportivo, Christoph Freund, conhece Glasner muito bem. Quando um técnico diz: ‘Contratem ele’, a gente começa a ficar com o pé atrás”, iniciou Eberl.

“Mas Glasner disse: ‘Ele ainda tem muito a aprender e seria bom para nós mantê-lo no elenco’. Aí deu para perceber que ele o valorizava bastante. E, além disso, houve as conversas com o próprio Michael: é um prazer falar de futebol com ele”, complementou.

Impacto imediato e valorização do ponta

Além da aprovação técnica, o dirigente destacou que as conversas individuais com o atleta confirmaram seu perfil ideal para o elenco bávaro. Eberl admitiu, no entanto, que o rendimento rápido superou as projeções mais otimistas da comissão técnica, transformando Olise em um dos principais nomes da equipe.

“Para ser sincero: sabíamos que estávamos contratando um ponta-esquerda muito bom, no estilo típico do Bayern, mas imaginar que ele seria tão brilhante assim? O valor da transferência era previsível, por causa da cláusula de rescisão. O fato de ele ter se desenvolvido tão bem também se deve ao ambiente e à equipe”, destacou.