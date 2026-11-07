O RB Leipzig precisou de pouco mais de meia hora para reverter um cenário adverso e construir uma goleada neste sábado, 7. Jogando na Red Bull Arena Leipzig, a equipe venceu o Augsburg por 5 a 2, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Alemão. O resultado reflete o controle dos donos da casa, que terminaram o confronto com 65% de posse de bola e 17 finalizações totais, garantindo mais três pontos na parte de cima da tabela.
Início surpreendente e resposta letal
O confronto começou com o Augsburg surpreendendo os mandantes. Logo no primeiro minuto de jogo, Anton Kade balançou as redes para os visitantes. Aos 7 minutos, o Augsburg chegou a ter um gol anulado, mantendo a vantagem mínima no placar. No entanto, o RB Leipzig reagiu e construiu a virada em um intervalo de dois minutos. Aos 33, Ezechiel Banzuzi marcou o gol de empate após assistência de Brajan Gruda. Aos 35, foi a vez de Christopher Nkunku receber passe de Gruda e colocar o Leipzig em vantagem. Antes do fim da primeira etapa, aos 46 minutos, David Raum ampliou o marcador.
Domínio mantido e brilho dos reservas
No segundo tempo, o RB Leipzig continuou ditando o ritmo da partida. Aos 60 minutos, Rômulo José Cardoso da Cruz marcou o quarto gol, com assistência de Nkunku. Aos 65 minutos, o técnico Demichelis promoveu alterações que surtiram efeito imediato. Christoph Baumgartner e Antonio Nusa entraram nos lugares de Rômulo e Gruda, respectivamente. Um minuto depois, aos 66, Nusa deu o passe para Baumgartner anotar o quinto gol. Já nos acréscimos, aos 92 minutos, Uchenna Ogundu, que também havia saído do banco, descontou para o Augsburg com assistência de Fabian Rieder, fechando o placar em 5 a 2.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com este resultado, o RB Leipzig chega a 18 pontos e ocupa a 3ª colocação na classificação do Campeonato Alemão. Contando este jogo, a equipe soma quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Augsburg permanece com nove pontos, na 12ª posição, e amarga uma sequência de cinco jogos sem vencer no torneio, com um balanço de três derrotas e dois empates no período.
O RB Leipzig volta a campo no sábado, 21/11, contra o Union Berlin, fora de casa, pelo Campeonato Alemão, e na terça-feira, 24, recebe o Lens pela UEFA Champions League. O Augsburg tentará a recuperação no domingo, 22, quando recebe o Mainz, também pelo Campeonato Alemão.