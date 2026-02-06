Neste sábado (7), a bola rola na MEWA Arena para um confronto decisivo pela 21ª rodada do Campeonato Alemão. O Mainz recebe o Augsburg às 11h30 (horário de Brasília), em um duelo que movimenta a parte inferior da tabela e promete intensidade tática.

Mainz busca fuga da zona de perigo

Ocupando a 16ª colocação com 18 pontos, o time da casa vive uma situação delicada, estando atualmente na posição que leva ao playoff de rebaixamento. No entanto, a fase recente traz esperança ao torcedor e indica uma clara reação. Nos últimos cinco jogos, a equipe somou três vitórias, um empate e sofreu apenas uma derrota. Esse retrospecto, que inclui um triunfo surpreendente fora de casa contra o RB Leipzig na última rodada, mostra um elenco determinado a garantir a permanência na elite, transformando este jogo em casa em uma oportunidade para somar pontos vitais.

Augsburg tenta se consolidar no meio da tabela

Do outro lado, o Augsburg aparece na 11ª posição com 22 pontos. Embora esteja em uma situação ligeiramente mais confortável que o adversário, a distância de apenas quatro pontos para o próprio Mainz acende um sinal de alerta. Uma derrota pode complicar a vida dos visitantes e aproximá-los perigosamente da zona de risco. A forma recente é de oscilação, mas competitiva: foram duas vitórias — incluindo um resultado expressivo contra o Bayern de Munique —, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. O time busca consistência para se afastar definitivamente do perigo.

Expectativas para o confronto

O duelo coloca frente a frente um mandante em ascensão contra um visitante que precisa pontuar para não ver sua vantagem na tabela desaparecer. Analistas apontam para um jogo equilibrado, com o Mainz possivelmente tomando a iniciativa por jogar em seus domínios e pela necessidade urgente de sair da zona de playoff do rebaixamento. Para o Augsburg, o objetivo é somar pontos fora de casa para se manter em uma posição segura, longe da briga direta contra a queda.

Onde assistir a Mainz x Augsburg

Para os torcedores que desejam acompanhar a partida, a transmissão da Bundesliga no Brasil é realizada por serviços de streaming. O confronto deve ser exibido pelo aplicativo OneFootball e pelo Canal GOAT no YouTube. Recomenda-se verificar a programação oficial das plataformas para confirmar a exibição do jogo em sua região.