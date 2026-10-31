O Stuttgart foi à BayArena neste sábado, 31, e venceu o Bayer Leverkusen por 4 a 2, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Alemão. Mesmo com menos posse de bola durante o jogo, os visitantes mostraram eficiência nas finalizações para construir o placar, liderados por Ermedin Demirović, autor de dois gols. O resultado impõe a segunda derrota consecutiva aos donos da casa na competição.

Eficiência visitante no primeiro tempo

Apesar de o Bayer Leverkusen terminar a partida com 64% de posse de bola e 24 finalizações totais, foi o Stuttgart quem ditou o ritmo do placar desde o início. Aos 14 minutos, Ermedin Demirović abriu o marcador para os visitantes. Pouco depois, aos 22, Jamie Leweling ampliou a vantagem.

Os donos da casa conseguiram reagir aos 28 minutos, quando Patrik Schick balançou as redes após assistência de Aleix García. O primeiro tempo foi marcado também pelo alto número de advertências, com quatro cartões amarelos para o Leverkusen e dois para o Stuttgart.

Stuttgart amplia e garante o resultado

Na volta do intervalo, o Stuttgart não demorou a esfriar a tentativa de reação do adversário. Aos 51 minutos, Bilal El Khannouss marcou o terceiro gol visitante, contando com passe de Chris Führich. Aos 65, Ermedin Demirović anotou o segundo gol dele no jogo, desta vez com assistência de Deniz Undav, deixando o placar em 4 a 1.

O Bayer Leverkusen continuou pressionando e exigiu trabalho do goleiro Seimen, que terminou a partida com seis defesas. Aos 79 minutos, Ibrahim Maza descontou para os mandantes após passe de Miguel Gutiérrez, fechando o placar em 4 a 2.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com a vitória, o Stuttgart chega a 9 pontos e ocupa a 10ª colocação no campeonato. O triunfo melhora o retrospecto recente da equipe, que agora soma duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos pela liga. Já o Bayer Leverkusen estaciona nos 13 pontos, na 6ª posição, amargando a segunda derrota seguida em uma sequência que conta com três vitórias e dois reveses nas últimas cinco rodadas.

As duas equipes voltam a campo na próxima semana por competições continentais. O Stuttgart joga na terça, 3, contra o Galatasaray, pela Uefa Champions League. O Bayer Leverkusen atua na quinta, 5, diante do Olympique M., pela Uefa Europa League. Pelo Campeonato Alemão, o Stuttgart recebe o Werder Bremen no dia 7, enquanto o Leverkusen visita o Colônia no dia 8.