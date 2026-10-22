O Monaco fez valer o mando de campo no Estádio Louis II e venceu o Freiburg por 3 a 0 nesta quinta-feira, 22, em duelo válido pela segunda rodada da Conference League. Com gols de Paris Brunner, Lamine Camara e Ansu Fati, a equipe mandante mostrou precisão no ataque para superar os alemães e manter o aproveitamento perfeito na competição continental.

Eficiência contra volume

As duas equipes entraram em campo dispostas no esquema tático 4-2-3-1, mas o roteiro da partida foi ditado pelo aproveitamento das chances. O Freiburg terminou o jogo com maior posse de bola (52%) e mais escanteios a seu favor (11 contra 6), além de finalizar 11 vezes no total. No entanto, os visitantes acertaram o alvo em apenas uma oportunidade.

O Monaco, por sua vez, precisou de 10 finalizações totais para mandar seis na direção do gol. A precisão mandante começou a dar resultado nos acréscimos do primeiro tempo, quando Brunner balançou as redes após assistência de Edan Diop.

Na etapa final, o jogo ganhou um tom mais faltoso por parte do Monaco, que recebeu três cartões amarelos (Golovin, Soubeir e Fati) contra apenas um do Freiburg em toda a partida (Osterhage, no primeiro tempo). Os alemães tentaram responder com alterações, mas foram as mudanças de Filipe Luis que surtiram efeito.

Aos 38 minutos do segundo tempo, Camara ampliou a vantagem. Já nos acréscimos, dois jogadores que saíram do banco de reservas construíram o placar final: Abline, que entrou na vaga de Brunner, deu o passe para Fati fechar a conta.

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O Monaco chegou a seis pontos em duas rodadas da Conference League. O Freiburg parou em três. As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, 25, por seus respectivos campeonatos nacionais. O Monaco recebe o Lille pelo Campeonato Francês, enquanto o Freiburg joga em casa contra o Bayern de Munique, pelo Campeonato Alemão.