A diretoria do Monaco havia aprovado a contratação de Lassine Sinayoko durante a última janela de transferências, mas o técnico Filipe Luís barrou a chegada do atacante malinês. Para o ex-comandante do Flamengo, o jogador não tinha características que se encaixavam em sua proposta tática.

Com a busca por uma alternativa ofensiva diante da provável saída de Folarin Balogun, a equipe do Principado decidiu investir em Matthis Abline. O centroavante foi contratado junto ao Nantes por 25 milhões de euros (cerca de R$ 148 milhões).

Contraste de números na temporada da Ligue 1

A opção técnica resultou em desempenhos distintos no Campeonato Francês. Abline disputou 11 confrontos pela equipe monegasca até o momento, iniciando sete deles no banco de reservas, e soma dois gols e duas assistências na competição.

Por outro lado, Sinayoko rumou para o Paris FC em uma transferência de 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões), após demonstrar entusiasmo prévio com a sondagem do clube monegasco. Aos 26 anos, o jogador assumiu a liderança na tábua de artilheiros da Ligue 1, anotando oito gols e concedendo cinco assistências em nove partidas disputadas.

Impacto em confronto direto e cenário das equipes

O momento dos atletas ficou evidenciado no confronto direto entre as equipes, quando o Paris FC bateu o Monaco pelo placar de 3 x 1. Naquela partida, Sinayoko marcou dois gols e contribuiu com um passe decisivo.

O resultado acentuou o período de oscilação do Monaco na liga nacional sob a gestão de Filipe Luís. Depois de vencer o Paris Saint-Germain e liderar o torneio, o clube acumulou uma sequência de quatro jogos sem vitória (dois empates e duas derrotas), caindo para o sétimo lugar. Em âmbito continental, a equipe sustenta bom desempenho na Conference League, figurando na quarta posição após vencer suas três primeiras partidas.