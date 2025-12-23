Filipe Luís conquistou destaque no comando do Flamengo em 2025, guiando o time carioca ao título do Brasileirão e ao tetracampeonato da Copa Libertadores. Em ascensão e cada vez mais projeção como técnico, Filipe negocia a renovação de contrato ao mesmo tempo em que almeja o futebol europeu. No entanto, existem algumas barreiras nesse processo.

Por que Filipe Luís ainda não pode ser técnico na Europa?

O principal entrave está nas licenças técnicas exigidas pela Uefa, a entidade que regulamenta o futebol europeu. Filipe Luís possui as licenças A e B da CBF Academy e está em processo de conclusão da Licença PRO pela mesma instituição, que é o nível mais elevado de qualificação disponível no Brasil.

No entanto, a Uefa exige que um treinador tenha três anos de experiência em clubes de primeira divisão ou seleções antes de poder atuar em ligas europeias com a Licença PRO reconhecida. Filipe ainda não conta com esse tempo de experiência no currículo, o que o impede, por ora, de assumir cargos de comando no futebol europeu mesmo se tivesse interesse ou proposta formal.

Além disso, para que a Licença PRO obtida no Brasil seja automaticamente aceita na Europa, é necessário que o técnico já tenha uma proposta oficial de um clube de primeira ou segunda divisão europeia. No caso de Filipe Luís, não há oferta desse tipo na mesa atualmente, e ele próprio já declarou que não quer assumir um projeto em andamento no meio da temporada europeia — preferindo, se for o caso, uma transferência no meio de 2026 ou em 2027.

Outro fator que poderia viabilizar uma mudança para clubes europeus seria a obtenção da Licença PRO diretamente pela Uefa, em cursos realizados no próprio continente. Porém, essa alternativa exigiria que Filipe Luís se afastasse temporariamente do Flamengo para concluir sua formação na Europa, algo que não está nos planos do técnico neste momento, especialmente enquanto as negociações pela sua renovação com o Rubro-Negro seguem em curso.

Enquanto isso, apesar do desejo de trabalhar no exterior e do reconhecimento internacional pelo seu trabalho, Filipe deve seguir focado no Flamengo e em consolidar sua carreira de técnico.